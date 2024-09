Per la giornata del 19 settembre, MiaNews ha organizzato diversi eventi

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

CALENDARIO MUNICIPALE

– ALLE 12: Alessia Cappello, l’assessore responsabile dello Sviluppo economico, Politiche del lavoro, Moda e Design, sarà presente all’apertura ufficiale del Salone della moda contemporanea White.

– ALLE 12.30: Tommaso Sacchi, l’assessore alla Cultura, prenderà parte alla conferenza stampa di lancio dell’esposizione “Picasso lo straniero”, che si terrà a Palazzo Reale dal 20 settembre 2024 al 2 febbraio 2025.

– ALLE 13: si tiene il raduno della commissione Welfare. Punto all’ordine del giorno: “Rinnovo del CCNL delle Cooperative Sociali e la necessita di aggiornare le tariffe dei servizi offerti dalle cooperative nel contesto dei contratti con il Comune di Milano”. Lamberto Bertolè, l’assessore Welfare e Salute, sarà presente.

– ALLE 14.30: Le commissioni PNRR ed Educazione si riuniranno virtualmente. Argomento principale: “Una panoramica attuale sull’edilizia scolastica, con un’attenzione particolare ai progetti supportati da fondi europei”. Anna Scavuzzo, vice sindaco e assessore all’istruzione del Comune di Milano, parteciperà.

– ALLE 16: le commissioni di Bilancio e Rigenerazione Urbana si incontreranno online. Punto all’ordine del giorno: “Proposta di deliberazione riconoscimento debiti fuori bilancio”.

– ALLE 18: il sindaco Giuseppe Sala sarà presente alla conferenza stampa per la presentazione di Team26, il progetto dedicato ai volontari di Milano Cortina 2026 e dell’Ambassador ufficiale.

CALENDARIO REGIONALE

– Alle 11:30, Simona Tironi, assessora per Istruzione, Formazione e Lavoro, interviene al convegno ‘Its, un’opportunità strategica per il Paese: l’esperienza di Mobilità Its Academy’ che si terrà all’aeroporto di Malpensa, a Ferno (Varese). Saranno presenti anche Francesco Rossetti, della Divisione Elicotteri di Leonardo, e Angelo Candiani, presidente della Mobilità Its Academy.

– Alle 11:30, l’assessore alla Casa e al Housing sociale, Paolo Franco, tiene una conferenza stampa per la consegna delle case Aler alla Polizia Penitenziaria in servizio presso la prigione minorile ‘Cesare Beccaria’. Partecipano anche Claudio Ferrari, direttore dell’istituto penale, e Matteo Mognaschi, presidente di Aler Milano.

– Alle 18:15, Romano La Russa e Franco Lucente, assessori per Sicurezza e Protezione civile, e Trasporti e Mobilità sostenibile, rispettivamente, si incontrano con i lavoratori dell’Azienda Trasporti Milanesi (ATM) per discutere sulla sicurezza.

EVENTI DI CITTÀ

