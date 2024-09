Nel Milanese, un capannone è stato teatro di un rogo

Un rogo ha interessato un capannone nella zona milanese, precisamente a Pozzuolo Martesana, tenendo i vigili del fuoco impegnati per circa due ore. L’incendio è divampato nella mattina di giovedì in via delle Industrie, all’interno di un container riempito di scarti, oltre a del materiale che si trovava vicino. Interforze sono state impegnate nell’episodio con l’intervento di due squadre dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) presenti con automedica e ambulanza. Fondamentale segnalare che non ci sono stati feriti o intossicati tra i presenti. Il lavoro dei vigili del fuoco ha richiesto due ore circa per essere completato.