Marta Fascina ha acquisito l’abitazione di Berlusconi: scopriamo il prezzo pagato, la localizzazione e chi vi risiederà

Marta Fascina ha acquisito una proprietà residenziale e un garage a Milano 2, Segrate, un’area precedentemente detenuta da Silvio Berlusconi. Questa notizia è stata rivelata dal “Corriere della Sera”, secondo il quale l’affare è stato siglato a fine luglio nella villa di Arcore davanti al notaio Arrigo Roveda, che ha seguito anche l’apertura del testamento di Berlusconi. Il testamento attribuiva a Fascina 100 milioni, di cui ha già percepito circa un quarto, mentre il saldo le verrà pagato progressivamente. Per quanto riguarda l’immobile di Milano 2, è avvenuta una transazione effettiva. Fascina, che apparentemente non detiene altre proprietà immobiliari, ha versato sei assegni circolari Intesa Sanpaolo per un totale di 1,2 milioni di euro, includendo 20 mila euro per i mobili già presenti nell’appartamento di 250 metri quadrati. Tuttavia, non ci vivrà: il suo fratello Claudio, recentemente entrato nel gruppo Mediaset (Publitalia), sarà l’occupante. Immobiliare Idra, ora parte di Fininvest real estate, ha venduto l’immobile, rappresentata da Augusto Barbieri, amministratore delegato, durante il atto di compravendita. L’appartamento si trova in un edificio di dieci piani sulla via principale di Milano 2, comprende un soggiorno-pranzo, cucina, quattro stanze da letto, un ufficio, quattro bagni, terrazza, due balconi, un garage di 45 mq e una cantina.