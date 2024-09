Marinella Colombo è deceduta: ebbe un ruolo centrale in un’ardua contesa giuridica per riabbracciare i suoi figli

Milano – Ci lascia Marinella Colombo, la donna che ha lottato strenuamente in un complesso caso giudiziario Italia-Germania per ottenere la custodia dei propri figli a seguito del suo divorzio dal marito tedesco, Tobias Ritter. La mamma combattiva è deceduta ieri, mercoledì 18 settembre, presso il Niguarda di Milano. Purtroppo, nonostante l’impegno, la sua battaglia si è conclusa con una sconfitta. Infatti, nel 2009 i carabinieri mandarono i bambini di ritorno in Germania. Un anno dopo, nel 2010, la signora Colombo, in un audace colpo a Monaco di Baviera, riuscì a riportare i bambini con sé in una fuga durata quasi otto mesi. Arrestata e condannata a un anno e mezzo per sottrazione internazionale di minori e maltrattamenti, le venne proibito di vedere i suoi figli. Dopo aver scontato la sentenza, Colombo ha aperto lo sportello Jugendamnt C.S.IN. A.P.S., intenzionata ad aiutare altri genitori italiani alle prese con le problematiche della giustizia tedesca per i casi familiari e con l’ente tedesco Jugendamnt. “Il suo addio rappresenta un dolore intenso”, confida all’Adnkronos l’avvocato Irene Margherita Gonnelli che presta assistenza legale allo sportello Jugendamnt C.S.IN. A.P.S. “Tuttavia, il lavoro e la lotta di Marinella non saranno inutili. Continueremo a portare avanti l’opera che ha iniziato in questi anni”. I servizi funebri avranno luogo il prossimo sabato a Milano alle 14.45, presso la chiesa di Santa Cecilia.