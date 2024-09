Marinella Colombo ci ha lasciato

Marinella Colombo, conosciuta come ‘madre coraggio’ per aver combattuto strenuamente per tornare con i suoi figli, Leonardo e Nicolò, è scomparsa. Per lungo tempo, si scontrò con la legge e la burocrazia tedesche per ottenere la custodia dei suoi figli dopo aver divorziato da un uomo tedesco. Ha passato 18 mesi agli arresti domiciliari a seguito del suo tentativo di riprendere i suoi giovani figli che, nonostante gli accordi di divorzio prevedessero solo diritti di visita per il padre, erano stati mandati in Germania dal corpo dei carabinieri mentre erano a scuola a Milano. La sede del suo decesso è l’ospedale Niguarda a Milano e aveva 61 anni. Il funerale si svolgerà il 21 settembre, alle 14:45, nella chiesa di Santa Cecilia.

Dopo il suo divorzio e il conseguente trasferimento a Milano, Marinella viveva in Germania con un marito tedesco e si batté con la legge e la burocrazia tedesca per ottenere la custodia dei suoi figli. Il diritto di famiglia tedesco preferisce ancora oggi i genitori tedeschi rispetto a quelli stranieri. Nel 2009, Marinella fece ritorno a Milano da Monaco di Baviera, portando con sé i suoi figli grazie all’appoggio di una sentenza della Cassazione italiana a suo favore. Questa azione le costò un mandato d’arresto europeo e dopo 8 mesi di latitanza fu arrestata, successivamente condannata a 18 mesi di arresti domiciliari e le venne proibito di incontrare i figli.

Dopo aver scontato la sua pena, Colombo ha ottenuto un master nel campo della difesa legale dei minori e ha aperto un centro di supporto per coloro che avevano passato esperienze simili a quelle vissute da lui. Nel 2014, è stato nominato candidato per la Scelta Europea nel nord-ovest, un elemento di riferimento per l’Alleanza dei Liberal Democratici Europei. Solo quando i suoi figli hanno raggiunto la maggiore età, è riuscito a riabbracciarli, al Niguarda. La commuvente storia di Colombo è stata portata in scena durante lo spettacolo ‘Kindeswohl il bene del bambino’, che poi è diventato un film nel 2022. Inoltre, Colombo ha pubblicato due libri: ‘Non vi lascerò soli’, che racconta la sua esperienza personale, e ‘La tutela oltre la frontiera’, che affronta tematiche legali.