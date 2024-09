Lungo l’autostrada A4, un camion si prende fuoco

Giovedì pomeriggio, un incidente ha avuto luogo sull’autostrada A4 tra Torino e Trieste, vicino a Novate Milanese, in direzione di Venezia, quando un Tir è andato in fiamme. La parte del rimorchio del tir, che portava rifiuti di materiale elettronico, incluso batterie usate, è stata la più colpita dal fuoco. Fortunatamente, l’incendio non si è propagato alla parte anteriore del veicolo e il conducente è rimasto illeso.

I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti sul posto dell’incidente, riuscendo a contenere l’incendio in breve tempo con l’aiuto di quattro squadre dall’ufficio di via Messina. Anche i tecnici dell’Arpa erano presenti sul posto per le necessarie ispezioni preventive.

A causa dell’incidente, una corsia dell’autostrada in direzione Venezia è rimasta chiusa al traffico per un po’ di tempo.