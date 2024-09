L’ufficio del procuratore richiede 20 condanne in relazione alla celebrazione di Sergio Ramelli, per aver fatto l’elogio del fascismo con saluti di origine romana

Enrico Pavone, procuratore di Milano, il 19 settembre 2024 ha proposto circa venti sentenze (che variano da 2 a 4 mesi) e un’esclusione per gli accusati di aver celebrato il fascismo durante la commemorazione di Sergio Ramelli, su via Paladini a Milano, avvenuta il 29 aprile del 2019. La procura di Milano ha fatto riferimento all’articolo 5 della legge Scelba e sostiene che l’episodio ha rilevanza penale, in contrasto con l’interpretazione recente delle Sezioni Unite della Cassazione riguardo ai militanti di estrema destra. Solo per un imputato, Pavone ha richiesto l’esclusione dalla singola accusa di aver infranto le regole di sicurezza pubblica. Circa il fatto del 2019, cinque imputati sono già stati giudicati colpevoli in appello. L’udienza si svolgerà il 28 novembre con eventuali repliche e la sentenza.