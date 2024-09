L’orrido edificio sarà riqualificato, non demolito. Sta tornando in piena forma

Il “ecomostro” di via Matteotti è sotto ristrutturazione. Questo edificio nel centro storico era un simbolo di degrado da molti anni, ma finalmente l’amministrazione locale ha avviato un progetto per rinnovarlo completamente. Il palazzo sarà trasformato in appartamenti e, forse, uffici.

A giugno, dopo che due aste fallite, l’immobile è stato acquistato da un’immobiliare per 790 mila euro. Il Comune ha il progetto di rinnovamento, annunciando la fine del degrado di questo settore centrale della città. Nonostante un iter lungo e complicato, conclusosi nel 2013, per gli inquilini dell’edificio sociale, l’amministrazione comunale ha mantenuto il suo obiettivo di rinnovamento.

Negli ultimi anni le condizioni della struttura avevano continuato a peggiorare, causando preoccupazioni in termini di igiene e sicurezza. I residenti della zona avevano inviato diverse petizioni richiedendo interventi. Ma a giugno c’è stata una svolta con l’emergere di un pianificatore interessato. I lavori sono già iniziati e continuano.

“L’assessore all’Urbanistica, Lino Ladini, ha chiarito che si tratta di una questione privata. Abbiamo ricevuto un progetto, ma esistono vari dettagli, compresi quelli economici, sui quali non siamo informati riguardanti l’intervento. Per noi era cruciale portare a termine questa situazione”. Per quanto riguarda i lavori, “L’involucro esterno sarà preservato. La maggior parte del progetto si concentrerà all’interno. Siamo a conoscenza che le aziende hanno iniziato con un’ambiziosa campagna di pulizia. Successivamente avranno inizio le demolizioni.”