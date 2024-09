Lo spacciatore con la droga rosa nascosta nei suoi boxer e 10mila euro dissimulati nella lavatrice

Un albanese di 51 anni è stato messo in manette dalla polizia mercoledì sera a Milano, accusato di essere possessore di droghe con l’intenzione di spacciarle, inclusa la cosiddetta “cocaina rosa”. Quest’ultima è considerata una droga di lusso per il suo elevato costo e la sua potenza molto superiore alla cocaina standard.

Gli agenti della sesta sezione della squadra mobile durante un pattugliamento nelle aree di Brera e Repubblica si sono insospettiti notando l’uomo a bordo di un’auto che si guardava continuamente le spalle come se temesse di essere pedinato. Dopo aver lasciato l’automobile, si è diretto a viale Tunisia, dove ha avuto un incontro con un individuo di 44 anni a cui ha passato quattro dosi di cocaina. I poliziotti quindi lo hanno fermato e perquisito.

Durante i controlli, sono state rinvenute 24 bustine di cocaina e 6 di “2-CB”, noto come cocaina rosa, nascoste nelle sue mutande. A casa dell’uomo, nel quartiere Barona, gli agenti hanno confiscato altri 20 pacchetti di 2-CB dalla cucina, mentre in lavatrice hanno scoperto nascosti 10mila euro in contante.