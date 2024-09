L’intensità delle avverse condizioni meteo ha causato la paralisi dei treni ad alta velocità, incluso quelli provenienti da Milano

Il maltempo che si abbatte sull’Emilia Romagna ha generato una serie di problemi alla circolazione dei treni, in particolar modo quelli ad alta velocità, sia con partenza che con arrivo a Milano. Una gran quantità di viaggi sono stati purtroppo annullati a causa delle inondazioni.

Trenitalia ha informato che la viabilità rimane bloccata in vari tratti fra Forlì e Faenza, fra Ravenna e il Castelbolognese, fra Ravenna e Ferrara e fra Ravenna e Faenza. Questo a causa delle critiche condizioni meteorologiche che stanno causando il rischio di esondazione di alcuni corsi d’acqua. Le conseguenze sono la limitazione dei percorsi oppure le cancellazioni dei treni Alta Velocità, Intercity e Regionali, che potrebbero essere dirottati su percorsi alternativi. In più, per l’impraticabilità delle strade, non si può garantire la sostituzione dei treni con servizi di autobus. È consigliabile riprogrammare il viaggio.

Ecco una lista di alcuni treni Alta Velocità e Intercity che sono stati cancellati:

– FR 9802 Pescara (5:00) – Milano Centrale (10:05)

– FR 8802 Ancona (5:20) – Milano Centrale (9.25)

– FR 8806 Pescara (6:00) – Milano Centrale (11:10)

– FR 8804 Ancona (6:20) – Milano Centrale (10:05)

– FR 8818 Lecce (8:06) – Milano Centrale (17:18)

– FR 8820 Taranto (9:16) – Milano Centrale (18:10)

– FR 8824 Lecce (10:06) – Milano Centrale (18:55)

– FR 8807 Milano Centrale (11:35) – Taranto (19:46)

– FR 8809 Milano Centrale (11:50) – Lecce (20:50)

– IC 603 Milano Centrale (5:25) – Lecce (16:51)

• Il treno IC 604 parte da Pecara alle 7:02 e arriva a Milano Centrale alle 13:40

• Il treno IC 612 parte da Lecce alle 8:42 e arriva a Milano Centrale alle 21:40

• Il treno IC 609 parte da Bologna Centrale alle 14:00 e arriva a Lecce alle 22:49

• Il treno IC 613 parte da Milano Centrale alle 15:05 e arriva a Pescara alle 22:05

I treni Alta Velocità e Intercity sono limitati.

• Il treno FR 8810 parte da Bari Centrale alle 5:30 e dovrebbe arrivare a Milano Centrale alle 12:30 ma termina il viaggio a Civitanova Marche

• Il treno FR 9806 parte da Bari Centrale alle 6:35 e dovrebbe arrivare a Milano Centrale alle 13:25 ma termina il viaggio a Pescara

• Il treno FR 8801 parte da Pescara invece di Venezia Santa Lucia alle 6:53 ed arriva a Lecce alle 15:58

• Il treno FR 8803 ha origine da Ancona invece di Milano Centrale alle 8:05 ed arriva a Bari Centrale alle 15:27

• Il treno FR 8814 parte da Lecce alle 5:55 e dovrebbe arrivare a Milano Centrale alle 14:25 ma termina il viaggio ad Ancona

• Il treno FR 8816 parte da Lecce alle 7:00 e dovrebbe arrivare a Venezia Santa Lucia alle 16:08 ma termina il viaggio ad Ancona

• Il treno FR 9805 parte da Torino Porta Nuova alle 9:10 e dovrebbe arrivare a Lecce alle 18:50 ma termina il viaggio a Bologna Centrale

• Il treno FR 9808 parte da Lecce alle 12:06 e dovrebbe arrivare a Torino Porta Nuova alle 21:50 ma termina il viaggio ad Ancona

• Il treno FR 8811 ha origine da Ancona invece di Milano Centrale alle 13:35 ed arriva a Lecce alle 21:57

• Il treno FR 8813 ha origine da Ancona invece di Milano Centrale alle 14:35 ed arriva a Lecce alle 22:56

• Il treno FR 8815 ha origine da Ancona invece di Venezia Santa Lucia alle 14:52 ed arriva a Lecce alle 23:45

• Il treno FR 9809 ha origine da Ancona invece di Milano Centrale alle 15:35 ed arriva a Bari Centrale alle 22:32

• Il treno FR 8819 di partenza da Milano Centrale alle 15:45 e diretto a Bari Centrale alle 23:36 ha avuto come punto di partenza Pescara.

• Il treno IC 606 da Bari Centrale (5:55) a Milano Centrale (15:30) è stato annullato nel tratto tra Civitanova Marche e Bologna Centrale.

• Anche il treno IC 608, in partenza da Lecce alle 6:23 e diretto a Bologna Centrale alle 15:00, è stato cancellato nel percorso da Loreto a Bologna Centrale.

• Il treno IC 605 da Milano Centrale (7:05) a Lecce (19:55), è stato annullato nel tratto tra Bologna Centrale e Loreto.

• Il treno IC 534 da Roma Termini (7:50) a Ancona (11:25) ha concluso il suo viaggio a Jesi.

• Il treno IC 610 da Lecce (8:20) a Bolzano (20:31) ha avuto il suo inizio del viaggio da Bologna Centrale.

• Il treno IC 607 da Milano Porta Garibaldi (9:10) a Lecce (20:40) è partito da Pescara.

• Il treno IC 614 da Lecce (11:54) a Milano Centrale (23:40) ha terminato il suo viaggio a Pescara.

• Il treno IC 541 da Ancona (15:55) a Roma Termini (19:55) è partito da Jesi.

• Il treno ICN 758 da Lecce (18:31) a Milano Centrale (7:05) del 18 settembre ha concluso il suo viaggio ad Ancona.

Per quanto riguarda gli altri treni coinvolti:

Treni Intercity Notte sono stati reindirizzati sul percorso alternativo tra Faenza e Rimini attraverso Granarolo e Ravanna, senza fermate a Forlì e Cesena:

• ICN 757 da Torino Porta Nuova (19:10) a Lecce (10:10) del 18 settembre

• ICN 752 da Lecce (19:50) a Milano Centrale (7:12) del 18 settembre

• ICN 765 da Milano Centrale (20:00) a Lecce (10:02) del 18 settembre

• ICN 754 da Lecce (20:25) a Torino Porta Nuova (9:25) del 18 settembre.

Il treno ICN 755 partirà da Milano Centrale il 18 settembre alle ore 20:40 ed arriverà a Lecce alle ore 9:30 del giorno successivo.