L’incendiario che incendiava senza ragione auto e scooter è stato catturato mentre era in monopattino

Un pyromaniaco di 25 anni, originario della Romania, è stato arrestato di recente dai carabinieri dopo essere stato sospettato di essere responsabile di vari incendi di veicoli tra Milano e le aree circostanti, tra il luglio 2023 e il marzo 2024. Le indagini su questo individuo sono iniziate la notte dell’8 marzo, quando 15 automobili sono state incendiate tra San Giuliano e San Donato Milanese.

Le prime indagini hanno confermato che gli incendi sono stati appiccati intenzionalmente, bruciando veicoli che erano distanti l’uno dall’altro. Attraverso ulteriori indagini, i carabinieri sono riusciti a collegare il giovane ai fatti e hanno successivamente stretto il cerchio attorno a lui, scoprendo che appiccava il fuoco ai veicoli dai passaruota e poi si spostava da un luogo all’altro su uno scooter elettrico.

Una volta identificato il piromane, le prove hanno indicato che era anche responsabile di un altro incendio avvenuto il 7 luglio 2023 nel quartiere di Rogoredo a Milano e di un secondo incendio avvenuto 20 giorni più tardi in via Fidenza a San Donato, dove 13 scooter sono stati distrutti. Di conseguenza, per il giovane è stato imposto l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria.