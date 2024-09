La discoteca Pura Vida a San Donato è stata chiusa a seguito di scontri tra clienti e addetti alla sicurezza

I Carabinieri di San Donato Milanese hanno fatto notificare la sospensione della licenza per due settimane al gestore della discoteca Pura Vida, situata in piazzale Stazione. Questa azione è stata presa su decisione del questore Bruno Megale, a seguito di vari interventi della forza dell’ordine tra il dicembre 2023 e l’agosto successivo. Gli agenti sono stati chiamati più volte per risolvere scontri tra alcuni clienti e il personale della sicurezza del locale.

In un incidente che ha avuto luogo a maggio, due individui sono stati identificati dai Carabinieri dopo aver richiesto aiuto. Mostravano chiari segni di percosse su tutto il corpo. Tale assalto è nato quando gli addetti della sicurezza hanno chiesto ai due di lasciare il locale. In risposta, questi hanno lanciato bottiglie di vetro contro il personale, che ha reagito aggredendoli con calci, pugni e sparando colpi da un’arma ad aria compressa. I due clienti, dopo essere stati allontanati, sono stati assaliti sia da un gruppo di persone e poi, di nuovo, dal personale della sicurezza nel parcheggio del locale, riportando ferite guaribili in una settimana e quindici giorni.

Ad agosto, i militari della stazione di San Donato Milanese hanno trovato un minorenne quasi incosciente fuori dal locale, che poco prima era stato assalito da un gruppo di 3/4 ragazzi. Questi lo avevano colpito alla testa con calci e pugni, causandogli ferite che avrebbero richiesto dieci giorni per guarire.