Informaci sul numero di alberi che potrebbero essere rimossi per la realizzazione della nuova pista ciclabile

L’abbattimento di alberi per la costruzione di una pista ciclabile ha sollevato tensioni nella frazione di Linate, dove 19 pioppi cipressini sono stati tagliati tre mesi fa. Questa operazione, condotta in giugno durante il periodo di nidificazione, ha portato alla realizzazione del progetto della Città Metropolitana per la linea 7 del Biciplan. Questo primo intervento ha scatenato molte proteste prevedibili, allarmando sia la popolazione che le associazioni ambientaliste, poiché ben 168 alberi potrebbero essere rimossi per via dell’interferenza con il progetto. Nel luglio, l’Amministrazione aveva riferito che il numero di alberi da abbattere sarebbe stato ridotto significantly, grazie all’intervento della Città Metropolitana. Tuttavia, il gruppo consigliare Cittadini Attivi non ha ritenuto queste informazioni sufficientemente dettagliate e ha sottoposto una richiesta di risposta scritta. Durante il consiglio comunale del 31 luglio, l’assessora Paola Baratella ha riferito che 167 alberi erano stati ridotti a 37. In un post di Facebook pubblicato a fine agosto, che è stato anche condiviso sulla pagina del Comune, ha spiegato che un progetto esecutivo approvato dalla precedente amministrazione nel gennaio 2024 aveva previsto l’abbattimento di circa 60 piante. In un unico decreto emesso nel gennaio 2024 dalla precedente amministrazione per il Biciplan, è riportato nell’elenco dei dettagli del progetto esecutivo che 168 alberi interferiscono.

Domandiamo il numero effettivo di alberi che saranno abbattuti e una copia delle corrispondenze e/o del progetto esecutivo aggiornato. Vorremmo anche essere informati sulla delibera di gennaio 2024 dell’ex amministrazione che menziona il cambiamento del numero di alberi da 168 a 60. In aggiunta, ci piacerebbe conoscere le misure che l’amministrazione prevede di implementare nei confronti di Città Metropolitana in riferimento all’abbattimento di 19 pioppi durante il periodo di nidificazione, dato che esiste una legge che proibisce tale azione.