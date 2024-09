In Emilia Romagna si è verificata un’inondazione, per la quale 18 squadre speciali dei Vigili del Fuoco sono state inviate dalla Lombardia

Ieri, un gruppo di 18 vigili del fuoco altamente qualificati dalla Lombardia è stato inviato per assistere i loro colleghi in Emilia Romagna, zona che sta subendo gravi danni dovuti al maltempo. Il team di salvataggio, proveniente dai comandi di diverse città lombarde tra cui Bergamo, Lecco, Sondrio, Lodi, Pavia e Milano, si è messo in viaggio con sette veicoli. Nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco italiano, esiste un sistema di colonna mobile nazionale che permette di inviare rapidamente personale e veicoli con diverse specialità in base alle necessità del momento. In questo specifico caso, la colonna mobile regionale della Lombardia è stata inviata per gestire il rischio di inondazioni. L’allerta in Emilia Romagna è ancora elevata e la situazione rimane complessa in molte aree. La provincia di Ravenna, in particolare, è stata duramente colpita da quest’ultima brutale ondata di maltempo: città come Faenza, Modigliana e Castrocaro sono state seriamente danneggiate dalle piene dei fiumi, con gravi danni anche a Castel Bolognese. I fiumi Senio, Montone e Sillaro, e il torrente Idice hanno rotto gli argini in diverse località di Ravenna, Forlì e Bologna, aumentando ulteriormente i danni.