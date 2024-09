Fabrizio Corona ha avuto un malore improvviso: “Ho esagerato, non sono più un trentenne”

Fabrizio Corona, cinquantenne, non può più sostenere il ritmo lavorativo che aveva a trent’anni. Ha esposto la sua situazione su Instagram, condividendo una storia in cui si trova su una barella in una clinica mentre un dottore gli controlla la pressione sanguigna. A corredo, Corona ha scritto “Cinquantuno e non posso farci niente”, nonostante abbia effettivamente appena cinquanta anni, celebrati con entusiasmo lo scorso 29 marzo. Tuttavia, sembra che la vitalità dimostrata durante il suo compleanno sia stata usurata negli ultimi tempi, soprattutto dopo un attacco d’indisposizione il 18 settembre. Questo contrattempo viene attribuito al suo impegno lavorativo eccessivo. Sulle sue pagine social, l’ex paparazzo ha cercato di rassicurare i suoi seguaci, dicendo: “Ho lavorato eccessivamente come se fossi ancora un trentenne, ma il mio corpo non è più lo stesso e ho bisogno di rallentare”. Una settimana prima, Corona era comparso al tribunale di Milano accusato di tentata estorsione. La denunciante sosteneva di essere stata minacciata e manipolata dall’ex fotografo, che aveva registrato filmati privati contro la sua volontà e li avrebbe usati per ricattarla. L’udienza si trasformò in uno strano spettacolo.

Una donna ha riferito di una chiamata telefonica, archiviata, del 16 settembre, che ha descritto come “estremamente dura”. In questa telefonata sosteneva che Corona avrebbe mancato ad alcuni obblighi contrattuali – dovendo fare promozione sul suo libro ‘hot dreams’ di una casalinga sui social media – e lui le avrebbe permesso solamente “dieci minuti per inviare un’email di scuse. Era arrabbiato, mi diceva ‘sei finita’, mandami l’email o ti farò causa, avrebbe portato via la mia casa. Mi minacciava di avere dei video, al plurale, e questo mi ha spaventato ancora di più”. Corona ha risposto prontamente: “Ho frequentato le donne più belle e celebri”, ha dichiarato di fronte al giudice Mario Morra, aiutato dagli avvocati Ivano Chiesa e Cristina Morrone, “perché avrei voluto stare con lei? Il suo obiettivo era spendere 40.000 euro per avere un rapporto sessuale con me. Ho già passato 15 anni in prigione e avrei dovuto ricattarla? Lei sta mentendo solo per rabbia e sapeva anche del video”.