È deceduto Stefano Cantù, un ciclista che ha perso la vita in seguito a un sinistro con un furgoncino

È deceduto Stefano Cantù, un corridore ciclisto che era rimasto coinvolto in un incidente stradale con un pulmino. Prima della sua morte, gli organi dell’individuo sono stati prelevati per la donazione. Cantù, che aveva 75 anni, era ricoverato in ospedale da lunedì pomeriggio dopo che era stato colpito mentre guidava la sua bicicletta lungo il corso Europa a Cassano D’Adda (Milano). La sua scomparsa fa soffrire la moglie e quattro figli, e viene ricordato per il suo impegno nel settore del volontariato. Al momento della sua scomparsa, vari dei suoi organi sono stati prelevati per il trapianto.

L’incidente è avvenuto quando Cantù è caduto dalla sua bicicletta in seguito a uno scontro con un pulmino del percorso Z309 Cassano-Trezzo. Gli operatori sanitari del 118 erano intervenuti tempestivamente, disponendo di un veicolo sanitario e di un’ambulanza. Era stato rapidamente trasferito al nosocomio Papa Giovanni di Bergamo in stato critico per un severo trauma cranico.

Anche gli ufficiali di polizia locale erano arrivati sul luogo dell’incidente per eseguire le indagini del caso e gestire il traffico. A loro sarà l’incarico di determinare l’esatta causa dell’evento.