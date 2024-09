Abbiamo un lungo cammino davanti a noi, tuttavia riusciremo a sconfiggere i tumori

La battaglia contro il cancro ovarico ha ricevuto un supporto notevole grazie alla camminata benefica notturna, che si è svolta nelle magnifiche campagne e organizzata dalla Cascina Claudina di Corneliano Bertario, in collaborazione con l’amministrazione e il gruppo X-plora. Più di 120 partecipanti, tutte donne, hanno preso parte all’evento, rendendolo un successo. Il ricavato, proveniente dalle quote di partecipazione, sarà donato domani, ossia la giornata mondiale dei tumori ginecologici, all’associazione Acto (Alleanza contro il tumore ovarico) in Lombardia. L’evento è stato anche un omaggio a Valeria Comparini, ex-assessore comunale recentemente scomparsa, la cui memoria rimane ancora viva nella comunità.

Maria Antonia Ceriani, proprietaria della Cascina Claudina, ha sottolineato l’importanza dell’evento e della causa: “Siamo liete del risultato ottenuto. Abbiamo sempre creduto fermamente in questa iniziativa. C’è bisogno di sostenere la ricerca e di sensibilizzare la gente”.

La Cascina Claudina è un’azienda agricola e una fattoria didattico-sociale che organizza molti eventi dedicati alle donne durante l’anno, tra cui laboratori sulla salute e il benessere, letture di gruppo, sessioni di lavoro a maglia e discussioni con uno psicologo. Quest’anno l’evento ha introdotto alcune novità, come la presenza di specialisti in vari ambiti come l’estetica, la nutrizione, lo sport, la moda, la prevenzione e la salute. Queste incontri offrono alle donne la possibilità di riunirsi, condividere esperienze e informarsi. Chiunque sia interessato è ancora il benvenuto.

Il 28, “Fattoria didattica a porte aperte” si appresta ad accogliere donne e bambini, con un workshop appositamente pensato per i più piccoli. Per essere presenti, è necessario iscriversi sulla pagina web dell’azienda agraria. Nel frattempo, Ceriani continua a dedicarsi con fervore al suo ruolo di presidente di Donne Impresa per le province di Milano, Monza e Lodi all’interno di Coldiretti. Negli anni trascorsi, Cascina Claudina è divenuta noto per essere il principale laboratorio di rinascita dei “grani antichi” regionali – Ardito, Gentilrosso e Mentana – usati nella produzione di pasta, farina e dolci.