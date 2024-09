Un visitatore ha subito il furto del portafoglio a Milano mediante l’utilizzo del trucco della mappa. Il delinquente è stato preso sul fatto e arrestato immediatamente

La polizia di Milano ha intercettato un 42enne rumeno che stava derubando un turista francese anziano di 79 anni in via Vitruvio, all’incrocio con Piazza Duca D’Aosta. L’uomo, che ha cercato di nascondere il suo gesto usando una mappa geografica, è stato arrestato lunedì sera. Questo episodio avviene poco dopo che Milano è stata riconosciuta come la città con più crimini denunciati in Italia, secondo l’Indice della Criminalità 2024, pubblicato da Sole 24 Ore. Con oltre 7mila rapporti per 100mila residenti nel 2023, la metropoli lombarda supera Roma e Firenze per numero di reati.