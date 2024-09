Un uomo ha trovato la morte in un incendio domestico, venendo consumato dalle fiamme

Una tragedia notturna ha sgomentato Corsico, nella zona Milanese, con un mortale incendio di abitazione. La vittima è un uomo di 58 anni, trovato senza vita e bruciato tra le fiamme della sua casa. L’episodio risale tra la serata di martedì e l’alba di mercoledì, quando alle prime luci dell’1:50, l’incendio è divampato inaspettatamente in un immobile posto al quinto piano di via Di Vittorio, numero civico 4.

Nonostante l’arrivo tempestivo dei vigili del fuoco, sul posto già alle ore 2, per l’uomo non si è potuto fare nulla. Una volta domate le fiamme, i pompieri hanno poi rinvenuto i resti mortali del 58enne. Attualmente, i carabinieri e i vigili del fuoco stanno conducendo le indagini per determinare le circostanze e le cause che hanno portato all’incidente, che ha ridotto in cenere l’intero appartamento. Inoltre, l’edificio è stato completamente sgomberato ed è attualmente dichiarato inabitabile con 33 persone costrette all’evacuazione, di cui 7 ospitate presso la stazione della polizia locale.

Ricordiamo, inoltre, che solo sabato scorso un altro uomo è morto in circostanze simili, in un incendio scoppiato a Trezzo sull’Adda, in via Jacopo da Trezzo, dove il fuoco ha causato danni anche in altri quattro appartamenti dello stesso edificio.