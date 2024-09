Un uomo di 58 anni ha tragicoamente perso la vita nel suo appartamento a Corsico a causa di un violento incendio scoppiato nel cuore della notte. L’uomo è deceduto a seguito delle gravi ustioni riportate

Un terribile incendio ha avuto luogo a Corsico, in via Di Vittorio 4, tra la notte del 17 e il 18 settembre 2024. Un individuo di 58 anni è tragicamente perito, ridotto in cenere durante un incendio scoppiato in un appartamento al quinto piano poco prima delle 2 del mattino. Cinque squadre di Vigili del Fuoco sono intervenute sul luogo, evacuando l’edificio per condurre le necessarie operazioni di sicurezza. In totale, 33 persone sono state allontanate dalla palazzina, di cui sette alloggiate presso la stazione di polizia locale nelle vicinanze. Al momento, si stanno svolgendo indagini per determinare le cause dell’incendio. Continueremo a fornire aggiornamenti su questa notizia.