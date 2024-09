Un tragico incidente stradale alla rotonda ha causato la morte di Silvana Lodigiani, coinvolgendo un’automobile e un furgone

Silvana Lodigiani, donna di 76 anni residente a Madignano, Cremona, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto mercoledì pomeriggio a Chieve sulla strada provinciale 62. La tragedia è scaturita da un violento scontro tra l’auto guidata dalla signora Lodigiani e un furgone. Nonostante l’intervento del personale medico con l’eliambulanza, il tentativo di rianimazione della donna è risultato vano.

L’incidente ha coinvolto anche un’altra persona, un uomo di 61 anni di Cavenago d’Adda, Lodi, rimasto ferito e successivamente trasportato all’ospedale in codice giallo con lesioni al torace ed al braccio, come riportato dall’Azienda regionale di emergenza urgenza in una nota.

Il tragico evento è avvenuto allorquando la Renault Clio della Lodigiani stava uscendo da Chieve, presumibilmente per attraversare l’incrocio in direzione Capergnanica. Proveniente dalla rotonda dell’area industriale, è arrivato il furgone Peugeot con cui è avvenuto lo scontro. In seguito all’accaduto, i soccorritori e le forze dell’ordine hanno dovuto chiudere la strada per effettuare soccorsi ed accertamenti.