Un incendio si è sviluppato in un appartamento situato in un grattacielo di 21 piani a Milano, causando intossicazioni a tre individui e costringendo all’evacuazione di 100 persone

In nord est di Milano, un incendio è scoppiato questa mattina all’ottavo piano di un grattacielo, costringendo all’evacuazione di 100 residenti del palazzo. Nel momento dell’incendio, nel bilocale all’ottavo piano, dove le fiamme hanno preso avvio, era presente una giovane ragazza di origini italiane. La ragazza è stata soccorsa dai vigili del fuoco che sono intervenuti dopo la chiamata d’allarme arrivata alle 5.30 del mattino. L’incidente ha provocato l’intossicazione di tre persone, una delle quali è stata condotta al Niguarda in codice giallo, mentre le altre due sono state portate al San Raffaele in codice verde. I vigili del fuoco, con un contingente di circa 40 uomini suddivisi in sette squadre, stanno attualmente lavorando per consentire il ritorno sicuro delle famiglie che inizialmente erano state evacuate. In previsione di eventuali rischi, gli appartamenti situati sopra e sotto l’unità in cui è avvenuto l’incendio sono ora considerati provvisoriamente inabitabili. La situazione, comunque, è attualmente sotto controllo.