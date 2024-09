Un giovane di vent’anni è stato segnalato alle autorità per traffico di droga e riciclaggio a Assago

Un ragazzo di 20 anni è stato denunciato per spaccio di droga e ricettazione dagli agenti della Stazione dei Carabinieri di Assago, nella notte tra il 17 e il 18 settembre, durante un normale servizio di pattugliamento del territorio. Il ragazzo è stato intercettato in un’area centrale della città, in comportamento equivoco. Nell’esame effettuato dalla Polizia, è stato rilevato il possesso di mezzo grammo di hashish. In seguito, venne condotta una perquisizione a casa del ragazzo, dove è stato scoperto un altro grammo e mezzo della stessa droga e una cospicua somma in contanti, pari a 19.700 euro, di cui non è riuscito a dare una spiegazione convincente sulla sua origine. Come da procedura, tutti gli oggetti rinvenuti, compresi la droga e i soldi, sono stati sequestrati per un’indagine più dettagliata. Il caso è stato riferito al Procuratore della Repubblica, con le indagini che continuano.