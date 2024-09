Un evento tragico ha sconvolto Corsico durante la notte: un individuo di 58 anni ha perso la vita in un rogo, venendo carbonizzato

Nel cuore della notte, si è scatenato un rovinoso incendio a Corsico, causando la tragica morte di un individuo di 58 anni, che è morto bruciato. L’incidente, che ha preso luogo su via Di Vittorio numero 4, è stato segnalato appena prima delle 2 di notte, tra il martedì e il mercoledì.

Nella casa di cinque piani dove il fuoco ha avuto inizio, viveva l’uomo che purtroppo ha perso la vita.

Diverse unità di soccorso, tra cui cinque squadre dei vigili del fuoco, il servizio di ambulanza e i carabinieri, sono intervenute per gestire l’incendio e garantire l’incolumità degli alloggiati nelle vicinanze. Durante l’azione di salvataggio, sono state evacuate 33 persone dagli alloggi vicini, e sette di queste sono state ospitate provvisoriamente presso la stazione di polizia locale più prossima.

Gli esperti stanno cercando di capire la causa dell’incendio e il rapporto dei pompieri deve ancora illuminare i dettagli esatti dell’evento terrificante.

Nel frattempo, l’edificio rimane off-limits per i residenti. Secondo le informazioni più recenti a nostra disposizione, sembra che tre appartamenti rimarranno inabitabili. Continueremo a monitorare la situazione ed elargire informazioni non appena disponibili.