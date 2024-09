Un edificio alto situato in via Trasimeno a Milano è stato coinvolto in un incendio, provocando l’avvelenamento da fumo di una bambina e una donna. A causa dell’incendio, centinaia di persone sono state costrette ad evacuare

In un intervallo di tempo tra la notte e le prime ore del mattino, due gravi incendi si sono verificati a Milano e nelle sue vicinanze, portando una vittima mortale, due ferite e costringendo alla fuga centinaia di persone. Un incendio è scoppiato all’ottavo piano di un edificio di 21 piani situato in Via Trasimeno, nel quartiere Adriano di Milano. L’intero edificio, che ospita diverse centinaia di persone, ha dovuto essere evacuato. Le fiamme hanno causato l’avvelenamento da fumo della signora proprietaria dell’appartamento coinvolto e di una bambina, che sono state ricoverate in ospedale, ma sembra che le loro condizioni non siano critiche. Un gran numero di veicoli dei pompieri e delle ambulanze si sono recati sul posto, mentre sono stati messi a disposizione degli autobus per accogliere gli evacuati in attesa che l’incendio venga domato e la sicurezza dell’edificio verificata. Alcune ore prima, a Corsico, un uomo di 60 anni è stato trovato morto nel suo appartamento a causa di un incendio. L’allarme è suonato intorno alle 2 del mattino, e nonostante l’intervento dei vigili del fuoco e del personale del 118, l’uomo non ha potuto essere salvato. Al momento, le cause dell’incendio sono sconosciute.