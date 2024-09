Un camionista con una dash cam e la polizia locale hanno intrappolato un vandalo che aveva gettato un frigorifero in mezzo alla strada

Un uomo peruviano di 30 anni è stato denunciato recentemente per aver abbandonato un frigorifero in strada. La denuncia è stata presentata dalla polizia locale di Bresso, accuse di abbandono di rifiuti pericolosi. L’incidente, avvenuto a giugno in via Matteoti, è stato catturato da una dash cam di un camion che passava poco dopo.

Il presunto colpevole aveva parcheggiato il suo veicolo, era sceso e aveva scaricato il frigorifero senza preoccuparsi di esser visto. Tuttavia, non era a conoscenza del camion che proseguiva dietro di lui, dotato di una dash cam che ha catturato l’intera scena. L’autista del camion ha condiviso il video con la polizia locale, che ha avviato un’indagine per identificare il trasgressore.

Dalle indagini, la polizia è riuscita a risalire alla società di noleggio proprietaria del furgone utilizzato dal 30enne per compiere l’atto vandalico. Dopo averlo intercettato diverse volte alla guida dello stesso furgone, gli investigatori hanno confermato la sua identità. Subito dopo è stato condotto in questura per essere identificato e fotografato, prima di essere denunciato all’autorità giudiziaria. Il ragazzo dovrà ora pagare una multa di 5.000 euro per evitare il processo.