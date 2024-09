Un anziano che è caduto dalla bicicletta ed è finito sotto un pulmino è ora in ospedale in coma

L’uomo di 75 anni coinvolto in un incidente stradale lunedì pomeriggio in corso Europa è in condizioni critiche. Secondo gli ultimi aggiornamenti, è in stato di coma a seguito di una grave caduta dalla sua bicicletta che ha causato una lesione cranica e numerose contusioni. Dopo l’incidente, è stato prontamente trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXXIII a Bergamo, dove ha subito un intervento chirurgico. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo stava andando in bicicletta e, per ragioni ancora da stabilire, è finito contro un minibus pubblico della linea z309 Cassano-Trezzo. Per evitarlo, l’autista del bus ha deviato nella corsia opposta, fortunatamente vuota al momento. Nonostante il controllo dell’alcol negativo, l’autista è stato esonerato da ogni responsabilità nelle indagini dei carabinieri. “Il focus principale resta la salute dell’uomo coinvolto nell’incidente, un vero dispiacere per noi tutti. Auguriamo una pronta guarigione”, ha affermato Achille Marini, dirigente delle Autolinee Aschedamini.