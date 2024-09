Tre persone sono state intossicate in seguito a un incendio scoppiato in un grattacielo di 21 piani

Un incendio è scoppiato all’ottavo livello di un fabbricato di 21 piani situato in via Privata Trasimeno 18. L’alerta è stato ricevuto dalla centrale operativa dei pompieri circa alle 5.30. Le fiamme hanno avvolto un appartamento di due locali al piano citato, dove al momento si trovava una giovane donna di discendenza italiana. Secondo i report dei pompieri, la donna ha sofferto di intossicazione da fumo, ma senza conseguenze gravi. In totale, tre individui sono stati portati in clinica per similari sintomi – uno in stato ‘giallo’ a Niguarda, due in stato ‘verde’ al San Raffaele. Le squadre di vigili del fuoco – complessivamente sette equipaggi per più di trenta membri – stanno gradualmente facendo rientrare le famiglie evacuate inizialmente. Attualmente, la situazione è stabile. A precauzione, oltre all’abitazione in cui si è verificato il rogo, gli appartamenti del piano sopra e sotto sono stati dichiarati temporaneamente inabitabili.