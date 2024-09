Sinnner è stato il primo a diventare volontario per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, una delle 20.000 persone che si sono offerte volontarie

Milano, 18 settembre 2024 – L’atleta di tennis italiano, Jannik Sinner, darà il via alla sua prima Olimpiade a Milano-Cortina nel 2026. Grazie al suo amore per gli sport invernali e al suo talento passato come sciatore in erba, Sinner sarà il leader dei 20.000 volontari che coordineranno l’evento. Il programma dei volontari, una componente cruciale del patrimonio dei Giochi come stabilito dal CIO, verrà annunciato ufficialmente domani dal comitato organizzatore. Sinner assumerà anche il ruolo di ambasciatore, ampliando il suo impegno per lo sviluppo dello sport italiano, che ha dimostrato tifando per i suoi colleghi di squadra in Coppa Davis dopo la loro vittoria agli US Open. Con il successo della stagione che gli ha portato due Slam in Australia e negli Stati Uniti, e il suo posto di numero uno nel ranking mondiale ben consolidato, Sinner è pronto per un potenziale terzo grande titolo alle ATP Finals. Si prevede una sfida con Carlos Alcaraz, campione di Roland Garros e Wimbledon. Novak Djokovic, che l’anno scorso ha battuto Sinner in finale, non è ancora sicuro di poter difendere il suo titolo a Torino a causa di una prestazione stagionale instabile.