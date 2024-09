Si è verificato un sinistro coinvolgendo una macchina e una motocicletta: il pilota della moto è stato trasportato via elicottero

Un motociclista di 35 anni ha riportato gravi ferite a seguito di una collisione tra la sua moto e una vettura a Mediglia, nella zona milanese. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di mercoledì, verso le 14.30, lungo la Strada Provinciale Bettola Sordio, nel quartiere di Robbiano, all’interno del territorio di Mediglia (Milano). Due squadre dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) sono intervenute rapidamente sul luogo dell’incidente, classificato con il codice di emergenza giallo. Più tardi, è stato chiamato anche un elicottero di soccorso per trasportare il motociclista ferito all’ospedale San Gerardo di Monza. Nonostante le gravi condizioni, il paziente non è in pericolo di vita. La polizia locale di Mediglia si è occupata di raccogliere le prove e regolare il traffico lungo la strada provinciale, nel punto in cui si è verificato l’incidente. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di investigazione dai vigili.