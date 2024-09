“Piazze Morbegno riqualificata: Presenti attività commerciali, aree verdi e pubblicità. Tuttavia, i negozi stanno chiudendo”

Situata all’intersezione di sei vie, una vivace piazza verde è incastonata nella città di Milano, attraversata da binari di tram e circondata da una moltitudine di attività commerciali – in particolare bar e ristoranti – che attirano un flusso costante di giovani provenienti da tutta la città. Questo luogo, una volta parte del Comune di Greco, è ora noto come piazza Morbegno, il cuore pulsante del nuovo quartiere NoLo, a nord di Loreto, un simbolo del progetto di rinnovamento urbano “Piazze Aperte”.

Letizia Goldini, residente nelle vicinanze, ne esalta la bellezza, la connettività e lo spirito effervescente. Un’atmosfera che è ulteriormente rafforzata dalla presenza di un pubblico variegato di giovani e adulti, come afferma Micaela Miculi, impiegata in edicola, un locale al centro della piazza, ora di proprietà di “Civic“ e anche utilizzato come vetrina per la promozione di marchi italiani.

Tuttavia, non tutti sono affascinati dalle nuove tendenze. Gilberto Pedrazzini, un vecchio residente del quartiere, lamenta come i tempi felici siano svaniti, costretto a volte a rinunciare all’uso dell’auto la sera a causa della folla di ragazzi. Tullio Cozzi condivide le sue preoccupazioni, notando un calo della tranquillità nella zona e l’assenza di artigiani locali, sostituiti da esercizi commerciali più attratti da un pubblico che visita il quartiere soprattutto per i suoi locali di ristoro e intrattenimento.