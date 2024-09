Le telecamere di sicurezza riprendono delle ladre mentre irrompono in un appartamento per commettere un furto. La padrona di casa, grazie al suo smartphone, riesce a vederle in tempo reale e prontamente contatta le forze dell’ordine

Il 18 settembre 2023, a Milano, due donne sono state sorprese mentre tentavano di svaligiare un appartamento. La proprietaria, una donna peruviana di 29 anni, grazie alle telecamere connesse al suo smartphone, ha potuto vedere in tempo reale le due ladre all’opera mentre lei era fuori per commissioni. Di conseguenza, ha allertato immediatamente la polizia chiamando il 112.

Le due donne, una bosniaca incinta di otto mesi dalla eta di 23 anni e l’altra italiana di 22 anni, si erano rifugiate nel cortile dell’edificio, cercando di nascondersi dietro i bidoni della spazzatura nel momento in cui la polizia è arrivata.

Le ladre sono state colte in flagrante dalla Polizia, giunta sul posto in via Giasone del Maino, vicino a via Washington, intorno alle 16. Tra gli oggetti rinvenuti addosso alle due donne c’erano strumenti da scasso e una piastra per capelli rubata nell’appartamento in questione. Un gioiello di valore, una collana con un punto luce in oro bianco, era però sparito e non è stato ritrovato.

Subito dopo l’arresto, la ladra bosniaca, trovandosi al suo ottavo mese di gravidanza, è stata sottoposta ad un controllo medico alla Clinica Mangiagalli, come prevede la procedura, accertando che sia lei che il bambino non corressero alcun rischio. Successivamente è stata portata in Questura insieme alla sua complice di un anno più giovane, recentemente diventata madre.

Entrambe le donne saranno processate secondo il rito direttissimo per il reato di tentato furto in abitazione.