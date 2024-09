Le controversie scoppiano a causa della chiusura forzata del Tunnel della Paullese che provoca inevitabilmente il formarsi di file

La galleria della Paullese a Mediglia, Milano, sarà inaccessibile fino al 24 settembre, causando notevoli rallentamenti ai pendolari. Situata tra Vigliano e Pantigliate, la galleria è stata chiusa dal 5 settembre per lavori di manutenzione a seguito di un allagamento causato da intemperie avverse. Benché fosse prevista la riapertura ieri, le operazioni di svuotamento dell’acqua e la sistemazione delle pompe idrauliche, gestite dalla Città Metropolitana di Milano, hanno richiesto più tempo del previsto, portando ad un ulteriore periodo di chiusura. Questo, insieme al fatto che il traffico è stato deviato su strade secondarie, ha causato significativi disagi, soprattutto durante l’ora di punta. La situazione ha fatto infuriare la comunità locale, soprattutto considerando che la data della chiusura coincide con la riapertura delle scuole e del lavoro dopo le vacanze estive. Non è la prima volta che la galleria di Vigliano causa problemi; già nel dicembre 2023 era rimasta inaccessibile per alcuni giorni a causa di lavori di manutenzione.

“Vigliano affronta una situazione sistemica che richiede un’azione rapida e decisa da parte dei sindaci presso la Città Metropolitana, al fine di tutelare i diritti dei cittadini, necessitando di interventi immediati e sicuri”. Questo è il punto di vista di Giancarlo Broglia, leader del gruppo civico Paullo Nuova, che inoltre ha contattato gli uffici di Via Vivaio per avere garanzie sulla tempistica prevista per i lavori. Infatti, solo a luglio, Paullo Nuova aveva urgente richiesto l’istituzione di un “tavolo dei sindaci della Paullese”, per affrontare le varie questioni e problemi relativi alla viabilità del Sud-Est Milanese. “Tuttavia, la proposta è stata respinta da chi attualmente detiene il potere a Paullo”, sottolinea Broglia. “I disordini recenti e le difficoltà passate dimostrano quanto questo tavolo avrebbe potuto essere efficace”. Il problema è destinato a rimanere una questione chiave nel dibattito in tutti i comuni attraversati dalla strada principale.