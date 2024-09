La stagione del Carroponte riprende con vigore. Sono previsti oltre 250mila spettatori e 25 manifestazioni sul palcoscenico

Gemitaiz, Ermal Meta e Il Tre hanno marcato la fine dell’estate a Carroponte. Questa conclusione della stagione ha veramente fatto un grandissimo rumore nello spazio competitivo musicale nell’ex area industriale di via Granelli. “Abbiamo concluso una stagione che ha riconfermato il nostro importanza culturale nella città, grazie ad una location di grande importanza a livello nazionale e la possibilità di ospitare fino a 12mila persone”, spiega Tiziana Seregni, CEO della Carroponte srl. Tra grandi concerti, la presenza di street food e feste a tema, è stato possibile attirare oltre 250mila visitatori per una serie di eventi che quest’anno ha incluso 25 iniziative. “Dopo un periodo di tre anni di costante crescita, abbiamo avviato una nuova stagione: la nostra programmazione ha riflettuto le tendenze degli ultimi anni, dando opportunità a vari generi musicali”, evidenzia la società che ha gestito l’arena per qualche tempo. Artiste di vari generi si sono esibiti sul palco della storica location a Sesto, dai Cccp ai The Cult, dai Nofx con un passaggio a Fulminacci, fino ad includere due eventi di riferimento per gli appassionati di musica elettronica, Circoloco e Boiler Room, mantenendo uno sguardo verso eventi e feste a ingresso calmierato”. Nonostante il cambio di format, rispetto ai primi giorni di Carroponte, ha avuto un effetto negativo sull’affluenza: nel 2017 Arci Milano aveva riportato quasi 500mila visitatori, il 40% in più rispetto al 2016, quando Carroponte aveva ricevuto il titolo di “arena estiva dell’anno”. In quel periodo, il mese più movimentato era stato agosto, con oltre 50mila presenze, mentre negli ultimi anni la nuova direzione ha deciso di limitare la programmazione durante il mese più centrale dell’estate.

“Nel 2024, la storia del Carroponte ha raggiunto una tappa cruciale,” afferma Seregni, “Soprattutto dal punto di vista tecnologico. Abbiamo migliorato il sistema audio e luci e rimpiazzato il telone del palco, permettendo l’utilizzo di effetti come fiamme e fuochi d’artificio. La nostra più grande gioia è stata di aumentare la capacità della location a 12mila spettatori, trasformando il Carroponte in un luogo irrinunciabile per gli eventi nella città metropolitana di Milano.”