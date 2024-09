La preparazione degli agenti per l’uso del Taser è giunta al termine

La formazione operativa sulla manipolazione del taser è giunta al termine, con gli agenti della polizia locale di Buccinasco che hanno preso parte al corso. L’Amministrazione ha chiarito che Buccinasco sarà uno dei primi Comuni con una popolazione superiore ai 20mila abitanti ad introdurre l’utilizzo del taser, un’arma a impulsi elettrici usata come ultimo ricorso per neutralizzare persone altamente agitate, aggressive o armate. Questo strumento fornirà una protezione supplementare ai cittadini e agli operatori sul campo. La polizia locale ha completato il primo step necessario all’uso del taser e in seguito si svolgerà la formazione in ambito sanitario. Una volta conclusa l’intera preparazione, gli agenti avranno la possibilità di essere dotati del taser. “Buccinasco – afferma il sindaco Rino Pruiti – avrà il privilegio di essere il primo comune della Città Metropolitana di Milano a testare l’uso del taser, dando il via ad un progetto significativo per migliorare la sicurezza dei cittadini e proteggere efficacemente gli operatori. Con l’entrata in vigore del regolamento di polizia locale lo scorso autunno, il Consiglio ha introdotto questo strumento e ora si è avviata la formazione degli agenti, che presto potranno usare l’arma a impulsi elettrici. Desidero ringraziare il comandante della polizia locale di Buccinasco, Gianluca Sivieri, per la professionalità e rigorosità dimostrate, in un contesto così innovativo”. Il comandante ha aggiunto: “Essere pionieri ci ha portato a confrontarci con normative poco esplorate, questioni operative, gestionali e politiche – non è sempre semplice essere innovatori, ma è necessario”.