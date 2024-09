La misura antifurto entra in vigore per le biciclette marcate, garantendo così la loro sicurezza

La punzonatura delle biciclette, un progetto lanciato da tre associazioni del Sud di Milano, ha allargato il suo raggio d’azione arrivando fin a Brescia. Qui, diversi lavoratori del prestigioso gruppo energetico A2a hanno deciso di marcare le loro biciclette. L’operazione si ripeterà prossimamente nella sede milanese di A2a. Questa iniziativa, che vede come protagonisti Wwf Sud Milano, Ripartiamo e Fiab Melegnano, ha l’obiettivo di rendere ogni bicicletta facilmente identificabile, incisionando sul telaio il codice fiscale del suo titolare. Si tratta di una strategia completamente gratuita per scoraggiare i potenziali ladri. Viene anche promossa l’utilizzo delle biciclette come mezzo di trasporto da casa al lavoro, dov’è possibile. Giulietta Pagliaccio e Marco Menichetti, tra i pionieri del progetto, hanno manifestato la loro contentezza per il successo ottenuto nell’evento presso l’A2a. Si spera che questa positiva esperienza possa fungere da catalizzatore per future sessioni di punzonatura presso altre aziende o enti.