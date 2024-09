Il rinascimento dello Scirea è possibile. Vi è una nuova traccia per l’atletica in vista. I campi stanno subendo una trasformazione radicale

Il Gaetano Scirea, un centro sportivo, verrà sottoposto a un rinnovamento. Questo progetto di rinnovamento sarà finanziato dal Pirellone, come confermato dal governo regionale. Infatti, su suggerimento del presidente Attilio Fontana, è stata approvata l’ipotesi di un accordo semplificato locale con il Comune di Cinisello Balsamo per ristrutturare il centro. “Non solo abbiamo aderito all’accordo, ma abbiamo anche approvato il testo che stabilisce l’intesa tra la Regione e il Comune, destinando una somma dal bilancio regionale che potrebbe raggiungere 700 mila euro: 350 mila nel 2024, 140 mila nel 2025 e 210 mila nel 2026”, hanno dichiarato il Presidente Fontana e l’assessore regionale agli Enti locali e Programmazione negoziata Massimo Sertori. Come risulta, il costo totale dei lavori del Scirea sarà di 1.642.340 euro. “Questo è un progetto di grande importanza per la nostra regione”, ha affermato il sindaco Giacomo Ghilardi. Il progetto implicherà la ristrutturazione della pista di atletica, l’espansione del campo B, il miglioramento del campo sintetico e l’inizio di altri interventi per rendere più efficienti gli spogliatoi. “Grazie a questo programma, vogliamo migliorare le strutture, promuovere lo sport tra i giovani e proteggere l’ambiente”, ha sottolineato il sindaco. Inizia la consegna dei lavori di costruzione a gennaio, con il completamento previsto per maggio dello stesso anno. “Questo accordo non solo ha un’enorme rilevanza territoriale, ma ha anche un forte impatto locale, favorendo i giovani e, di conseguenza, fornendo loro più opportunità di socializzare e sentirsi inclusi attraverso le attività sportive”, ha dichiarato l’assessore regionale Sertori.

L’accordo prevede la ristrutturazione della pista di atletica e delle attrezzature correlate, l’estensione del campo B di circa 5 metri per raggiungere le dimensioni regolamentari, la ristrutturazione del campo sintetico, la risemina degli alberi tagliati per l’espansione del campo e la messa in atto di una misura per migliorare e rendere più efficiente il consumo energetico. “Questo sarà un progetto che incoraggerà l’attività sportiva tra i nostri giovani, in particolare un sport come l’atletica che sta sperimentando un periodo molto prospero e sta diventando sempre più popolare”, ha detto Sertori in conclusione. “Il progetto è anche molto attento all’ambiente, alla sostenibilità e alla riduzione dei costi per l’amministrazione comunale e, di conseguenza, per i cittadini e le famiglie”. Questo è il terzo centro sportivo che sarà rivitalizzato, seguendo la profonda ristrutturazione del palazzetto dello sport di via XXV Aprile e la futura costruzione di un nuovo impianto su via Leonardo Da Vinci, con i fondi del Pnrr.