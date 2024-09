Il metodo della mappa per rubare: come avviene senza che la vittima se ne renda conto. Filmato

La tecnica del furto con mappa, nella quale il ladro utilizza una cartina geografica per nascondere la propria mano mentre ruba, è stata all’opera lunedì sera. Un anziano turista francese di 79 anni è stato il bersaglio del furto, senza nemmeno realizzare cosa stesse accadendo. Un rumeno di 42 anni è stato catturato dalla polizia poco dopo aver commesso il furto a Milano.

Le videocamere di sicurezza hanno registrato il momento in cui il ladro si è avvicinato alla vittima da dietro mentre stava camminando con la moglie in via Vitruvio. Riuscendo a sottrarre il portafogli dalla tasca del turista, il ladro ha tempestivamente cercato di fare perdere le sue tracce.

Tuttavia, la polizia della sesta divisione delle squadre mobili aveva già assistito all’intera scena e riuscito ad arrestarlo a breve distanza. Il portafogli è stato poi riconsegnato al suo legittimo proprietario che si trovava in un bar in piazza Duca d’Aosta, completamente inconsapevole di essere stato vittima di un furto.