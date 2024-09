Il cinema locale risponde alla sfida dei multiplex con offerte di film di alta qualità, cicli di film e riduzioni di prezzo

Il Cinema “Troisi” di San Donato lotta contro le multisala competendo con loro attraverso una miriade di offerte come proiezioni delle grandi pellicole dei festival del cinema, rassegne cinema per bambini, e proiezioni con tariffe ridotte per gli anziani. Questo cinema offre contenuti culturali di qualità che sono molto apprezzati dal suo pubblico. La sua gestione, realizzata da Domenico Dinoia tramite la società Progetto Lumiére, ha creduto fin dall’inizio nelle potenzialità del cinema, instaurando un accordo con il Comune. Infatti, Dinoia è stato riconosciuto per il suo coraggio e dedizione nella gestione della sala cinematografica “Massimo Troisi” e della sala “Palestrina” di Milano, ricevendo il premio Carlo Lizzani dalle mani di Sergio Castellitto all’ultima edizione del Festival del cinema di Venezia. Dinoia, 71 anni, ha sempre avuto una passione nel campo cinematografico a partire dalla sua giovinezza, quando era abituato a frequentare un cinema in Basilicata, la città dove è cresciuto, in virtù del lavoro di suo zio come maschera. Una volta trasferitosi a Milano, Dinoia ha contribuito all’avviamento e alla stabilità di alcune sale cinematografiche come l’Ariston di San Giuliano e il De Sica di Peschiera Borromeo. Malgrado la chiusura di queste esperienze, hanno rappresentato il trampolino di lancio per nuovi progetti come il Cinema Troisi, che è operativo dal 1998 e nel 2011 ha aggiunto una seconda sala. Ricco di film provenienti dai più prestigiosi festival (Cannes e Venezia), film d’animazione per famiglie e incontri con professionisti del cinema, il Cinema Troisi attira spettatori non solo locali ma anche da altre città.

Riferendosi ai costi, non supereranno gli 8 euro a testa, con l’opzione di accedere a piani di abbonamento. Il weekend, include sconti per le persone di età avanzata, non solamente nei giorni feriali. La serata “Celebriamo con noi il premio Lizzani”, pianificata per domani alle 21 al Troisi, sarà dedicata a Domenico Dinoia. “Last film show” sarà proiettato durante l’evento, con ingresso senza costi. Il sindaco Francesco Squeri sarà in loco.