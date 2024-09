Il banco di consulenza sulla direzione da prendere

Il Red corner, presso il Centro Milano Donna del Municipio 6 a Milano, è uno sportello dedicato all’orientamento e assistenza lavorativa, gestito da Afol Metropolitana. Qui, ogni mercoledì mattina, si potranno ottenere servizi professionali specifici per chi è alla ricerca di un impiego. Gli specialisti del centro, dopo aver valutato le competenze e capacità individuali, indirizzeranno ciascuno verso il percorso più idoneo, che va dalla formazione professionale alla scoperta di opportunità lavorative. Inoltre, qui si tiene particolarmente a conto le esigenze lavorative e formative delle donne, cooperando con i servizi già esistenti del Centro Milano Donna, gestito da Telefono Donna onlus.

Rete Eures, in collaborazione con l’Ufficio per il placement internazionale (Zav) dell’Agenzia federale dell’impiego tedesca, offre un’opportunità di formazione e lavoro nel settore dell’assistenza agli anziani in Germania. È possibile candidarsi al progetto fino al 23 settembre; i selezionati parteciperanno a un corso di formazione per diventare infermieri geriatrici. Tra i requisiti necessari per partecipare al progetto rientrano un’età compresa tra 23 e 45 anni, la cittadinanza di un paese UE o un permesso di soggiorno UE per residenza di lungo termine e un diploma di maturità o una qualifica professionale.

Afol Metropolitana, in partnership con l’amministrazione comunale, organizza anche un “Recruiting day” per posizioni nel settore della logistica e dei trasporti, il 24 settembre alle 10 presso Palazzo Trombini a Melegnano.