Festa del pesce. Fumettisti e illusionisti per celebrare

La “Corte di Menelao”, un audace progetto artistico, culturale e musicale, fa il suo debutto a Peschiera. Questa proposta unica unisce famosi humoristi, tribute band e artisti di strada e si collega alla Sagra del pesce, uno sconto annuale molto atteso che si svolgerà per due weekend (20-21-22 e 27-28-29 settembre) al Parco Borromeo, in via Filzi. Il fine di questo evento è riscoprire le antiche usanze culinarie e creare un’occasione di relax per la comunità.

In questo contesto di festeggiamenti comunitari trova spazio la “Corte di Menelao”, che si distingue per la varietà delle sue discipline ed è in grado di fornire intrattenimento continuo durante tutta la durata dell’evento gastronomico. Così, il parco si trasforma in una sorta di villaggio del mondo delle meraviglie, con acrobati sui trampoli, mangiatori di fuoco, maghi, fachiri, una mongolfiera, cerchi di fuoco e il cappello magico di Harry Potter.

Il programma include anche tre eventi principali: il venerdì sera si terrà un cabaret con la presenza di comedianti di notorietà nazionale che hanno fatto spettacoli a Zelig, Made in Sud e Colorado. Il sabato sera toccherà alle tribute band che riprenderanno canzoni di artisti come Vasco Rossi, Queen, Ligabue e molti altri, con alcuni vincitori di concorsi televisivi come Tali e quali. La domenica, invece, sarà incentrata sulla magia con maghi e mentalisti, tra cui i vincitori di Tu si que vales.

L’accesso agli eventi è gratuito per tutti coloro che mangeranno sul posto. Si consiglia di prenotare via Whatsapp al 389-0265550.