È stato annunciato lo sciopero dei trasporti a Milano: la metropolitana, gli autobus e i tram ATM potrebbero essere coinvolti

E’ stato annunciato un imminente sciopero dei trasporti pubblici a Milano, che coinvolgerà metro, bus e tram Atm, per venerdì 20 settembre. Le organizzazioni sindacali hanno dato l’avviso dell’agitazione programmata, alla quale prenderanno parte i dipendenti Atm della città. A differenza dello sciopero del 9 settembre passato, che ha visto solo il 14% di adesione tra i lavoratori della società milanese, l’imminente interruzione avrà luogo in due periodi della giornata. Durante il primo sciopero dopo l’estate, tutte le linee della metro erano rimaste chiuse dopo le 18.

Dettagli sugli orari: l’interruzione del servizio a Milano potrebbe avere un impatto tra le 8.45 e le 15 e dalle 18 fino alla chiusura dei servizi, assicurando però la mobilità nei periodi di punta. La protesta potrebbe estendersi anche alla funicolare Como-Brunate: in questa situazione, i lavoratori hanno la possibilità di fermare il servizio tra le 8.30 e le 16.30 e dalle 19.30 in poi.

I sindacati hanno deciso di scioperare. Le organizzazioni coinvolte includono Usb lavoro privato, Cub trasporti, Sgb, Cobas lavoro privato e Adl cobas. Questi gruppi si sono uniti per protestare contro la mancanza di dialogo da parte dei datori di lavoro su diverse questioni presenti nella categoria, tra cui un aumento salariale di 300 euro e una riduzione dell’orario di lavoro settimanale da 39 a 35 ore, mantenendo gli stessi stipendi. Hanno anche sollevato questioni relative alla diminuzione del tempo di guida e del periodo lavorativo per gli autisti, l’ampliamento delle protezioni per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro e per gli utilizzatori dei trasporti pubblici locali, oltre al blocco delle privatizzazioni e delle relative gare di appalto per i trasporti pubblici locali. Inoltre, USB Lavoro Privato ha richiamato l’attenzione sulla mancata risposta alla loro richiesta di convocare la negoziazione per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Autoferrotranvieri Internavigatori per il periodo 2024-2027.