Due donne, una in stato avanzato di gravidanza (nell’ottavo mese) e l’altra una madre appena diventata tale, sono state scoperte a rubare grazie all’ausilio di telecamere di sicurezza domestiche

Una donna in attesa di un bambino (nell’ultimo trimestre di gravidanza) e una giovane madre sono state tradite dalle telecamere di sicurezza della casa che stavano tentando di rubare. Le due donne sono state catturate dalla polizia nel pomeriggio di martedì dopo un furto in un appartamento nel cuore della città. Una delle donne era una neo-mamma, mentre l’altra era in attesa del suo primo figlio. Nonostante la loro condizione, erano entrambe attivamente coinvolte nel furto.

I trasgressori, una bosniaca di 23 anni e un’italiana di 22 anni, sono stati arrestati a Milano nel pomeriggio di martedì con l’accusa di furto residenziale dopo essere stati sorpresi a rubare in un appartamento su via Giasone del Maino, la casa di una donna peruviana di 28 anni. La vittima ha dato l’allarme intorno alle 16:00, notando le due donne sospette aggirarsi tra le stanze attraverso le telecamere di sicurezza controllate dal suo telefono.

Al momento dell’arrivo degli ufficiali, le due donne erano nel cortile e hanno tentato invano di nascondersi dietro i bidoni della spazzatura. La donna più anziana, che era al suo ottavo mese di gravidanza, è stata portata all’ospedale Mangiagalli per gli accertamenti medici necessari e, dopo aver ottenuto il via libera dai medici, è stata detenuta in stazione di polizia. La stessa sorte è toccata alla sua complice, che era diventata madre da poco. Anche lei è stata arrestata e sarà processata rapidamente.

Inoltre, gli agenti hanno trovato attrezzi da scasso e una piastra per capelli rubata, che era di proprietà della donna di 28 anni, addosso alle due donne.