Dopo un sinistro sulla strada provinciale, Marco Bertolini ha perso la vita mentre era in sella alla sua moto

Marco Bertolini, originario di Milano, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale sulla strada provinciale. Il motociclista ha subito un arresto cardiocircolatorio e è stato immediatamente trasportato d’urgenza all’ospedale di Vimercate, dove però è spirato poco dopo. L’incidente, che ha coinvolto Bertolini, 40 anni, si è verificato martedì pomeriggio a Bellusco, lungo la strada provinciale Monza-Trezzo. Dopo un impatto con un’auto durante la guida della sua moto, Bertolini è stato scaraventato a terra e colpito da un camion in transito al momento dell’incidente.

Dopo l’incidente a Bellusco, è stata richiesta l’assistenza d’emergenza poco dopo le 17:20. Questa chiamata ha portato sul luogo dell’incidente un team di ambulanze in condizione di emergenza, inviate dal centro operativo dell’Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza, insieme a vigili del fuoco, carabinieri di Vimercate e la polizia locale di Brianza Est.

Nato a Milano nel 1984, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Vimercate in condizioni critiche con molteplici ferite. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione effettuati anche durante il trasporto in ospedale, Bertolini è spirato poco dopo il suo arrivo. L’incidente e la collisione con l’auto hanno causato il tragico epilogo.

Da quanto è stato rivelato fino ad ora, un auto e una moto avrebbero impattato inizialmente. Dopo la collisione, il motociclista sarebbe stato scagliato fuori dalla sua sella, finendo sotto un grosso veicolo in movimento. Il camionista di 48 anni, invece, è rimasto illeso e non mostrava segni di traumi evidenti. È stato quindi portato all’ospedale di Vimercate per ulteriori verifiche. Le circostanze dell’incidente mortale sono attualmente sotto l’indagine della polizia locale.