Dopo aver verificato il suo telefono, un individuo individua due donne che stanno effettuando un furto nella sua abitazione. Segnala l’incidente alla forza di polizia, che riesce ad arrestare le malintenzionate sul fatto

Nella sua abitazione, due ladre sono state scoperte durante un tentativo di furto grazie all’occhio vigile di una donna di 29 anni di origini peruviane che, monitorando le telecamere di sicurezza del suo appartamento tramite il suo cellulare, ha notato l’azione sospetta. Nonostante fosse fuori per delle commissioni nel pomeriggio di martedì 17 settembre, intorno alle 16, ha immediatamente avvisato la polizia chiamando il 112 al vedere le immagini in tempo reale delle intruse che cercavano di rifugiarsi dietro i bidoni dei rifiuti nel cortile della casa, situata in via Giasone del Maino. La polizia è intervenuta tempestivamente e ha arrestato le due donne, una di 23 anni di origini bosniache incinta di otto mesi e una italiana di 22 anni, dopo averle sorprese sul luogo del reato. In quel momento, le ladre cercavano di scappare, ma sono state catturate con vari attrezzi da scasso e una piastra per capelli appena sottratta. Durante i controlli, è emerso che avevano rubato anche una collana in oro bianco con un punto luce, che non è stata però recuperata.

Una donna in dolce attesa, avanzata al suo ottavo mese di gestazione, è stata condotta all’ospedale Mangiagalli per una visita medica ordinaria. Quest’ultima ha dato esito positivo, dimostrando un’ottima condizione di salute sia per lei che per il suo nascituro. In seguito, la futura madre e una sua collaboratrice, che ha affermato di aver dato alla luce recentemente, sono state prese in custodia dalla Questura. Le due donne dovranno affrontare un processo con rito immediato.