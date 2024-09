Con un passamontagna e una pistola, irrompe violentemente nell’ufficio postale e lo deruba

Un individuo si è introdotto presso l’Ufficio Postale di via Varese a Saronno armato di coltello e pistola, indossando una tuta mimetica e un passamontagna. La scena è stata osservata da diversi passanti che hanno immediatamente chiamato i carabinieri. Una volta arrivati sul luogo, i carabinieri non hanno riscontrato nessuno nella filiale postale, né clienti né impiegati. Si sono quindi avvicinati agli uffici dove hanno sorpreso l’uomo, travisato e vestito di mimetico, mentre riceveva del denaro contante sotto costrizione da un impiegato. L’aggressore, accorgendosi di non avere altre vie per fuggire, ha dichiarato di avere un’arma finta, che ha poi lasciato cadere a terra, arrendendosi. L’uomo, di 36 anni e originario di Como, è stato quindi arrestato e detenuto negli uffici della Compagnia dei Carabinieri di Saronno in attesa del processo per direttissima, programmato per giovedì mattina. Al termine dell’incidente, due degli impiegati hanno avuto un malore e sono stati trasportati in ospedale dal personale medico del 118.