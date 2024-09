Bambini straordinari vanno in motocicletta: “Direzione: Papa Francesco”

L’iniziativa chiamata “Route 21 Chromosome on the Road” rammenta il classico americano della Route 66, l’infame autostrada che taglia gli USA da est a ovest e che è stata usata per anni da guidatori e motociclisti. Tuttavia, qui c’è uno scopo distinto, il numero 21, per indicare quel cromosoma addizionale associato alla sindrome di Down. Iniziato nel 2015 come un viaggio di amici in visita ad altri amici, il progetto si è evoluto anno dopo anno in una vera e propria staffetta attraverso l’Italia. La decima edizione è iniziata l’8 settembre da Gabicce Mare e si concluderà il 5 ottobre a Roma, coprendo in totale 12.000 chilometri, dalla Sicilia al Veneto.

Ieri, la staffetta ha fatto una sosta al centro salesiano di Arese. La star della staffetta, insieme ai giovani, è Gian Piero Papasodero, biker ed appassionato di Harley, presidente dell’associazione Diversa-Mente, che si occupa del mondo della disabilità. Durante questa fase del viaggio, il suo compagno è Damiano Polonio, un ragazzo di 30 anni con la sindrome di Down. “Adoro guidare la moto e non ho paura”, dice. Ad accoglierli, c’erano don Davide Perego, direttore del centro professionale Salesiani, il sindaco Luca Nuvoli, Enrico Parolo, presidente dell’Ail (Associazione Imprenditori Lombardi) e appassionato di Harley che si unirà a loro stamattina per raggiungere la prossima tappa, Torino.

I quattro giovani condividono diverse fasi del loro viaggio, riunendosi tutti insieme all’inizio e alla fine del tour – afferma Papasodero. Per loro, un viaggio in Harley è un’esperienza veramente unica e nel corso degli anni hanno creato molte amicizie. L’idea centrale del nostro viaggio è la normalità. Questi giovani non sono speciali, sono solo individui che costruiscono relazioni e realizzano un sogno attraverso il viaggio. Per questo motivo, li ho scelti come compagni di viaggio.

La staffetta raggiungerà Roma il 5 ottobre, “anche in questo anno stiamo preparando un incontro speciale con Papa Francesco”. Prima di Damiano sul sidecar c’era Alessio, dopo di lui monteranno Luca e Luigi. La decima edizione ha già fatto visita a Venezia e sosterrà a Varazze, Genova, Cagliari, Palermo, Crotone, Pescara, Viterbo e Frosinone. A Arese, dopo una pausa pranzo gemeinsam, Gian Piero e Damiano hanno incontrato gli allievi del centro professionale per condividere la loro esperienza, dai sorrisi donati agli improvvisi cambi di programma del viaggio, dalle fatiche alla fitta rete di amici che si è sviluppata in questi dieci anni.