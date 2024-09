A Milano, è stato necessario svuotare un edificio di 21 piani a causa di un incendio, riscontrando due persone affette da intossicazione

Un rogo scoppiato all’alba ha richiesto l’evacuazione di un edificio di 21 piani a Milano, in via privata Trasimeno 18. L’incendio ha avuto inizio in un appartamento bilocale posizionato all’ottavo piano. La residente, una giovane italiana, fortunatamente non ha subito gravi ferite, ma è stata costretta a ricevere cure mediche dopo aver inalato il fumo generato dalle fiamme. Anche una bimba è stata leggermente intossicata dal fumo.

L’allarme è stato dato circa alle ore 5:30, con l’arrivo immediato di sette squadre di vigili del fuoco, composte da circa 40 persone. L’evacuazione dell’edificio è stata subito implementata e ora la situazione è stabilizzata. I pompieri hanno dichiarato inabitabili, oltre all’appartamento in cui ha preso fuoco, anche quelli situati ai piani immediatamente soprastante e sottostante. I circa cento residenti hanno iniziato a fare ritorno alle proprie abitazioni.

Un altro incendio si è verificato a Corsico, in provincia di Milano. Un uomo ha perso la vita carbonizzato nella sua casa. L’incendio è divampato subito prima dell’1:50 in un appartamento situato al quinto piano dell’edificio in Via Di Vittorio 4. Nonostante l’intervento immediato dei vigili del fuoco, per l’uomo di 58 anni non c’è stato nulla da fare. Il suo corpo è stato ritrovato dalle forze dell’ordine una volta estinte le fiamme.