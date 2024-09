A Corsico, un uomo di 58 anni ha perso la vita a causa di un incendio

Un incidente fatale ha colpito un palazzo a Corsico, in via Di Vittorio 4, alle prime ore di oggi. Un individuo di 58 anni ha perso la vita, bruciato a causa di un incendio che è scoppiato nel suo appartamento situato al quinto piano dell’edificio. Cinque squadre dei pompieri sono giunte immediatamente sul luogo dell’incidente, evacuando l’intero palazzo per assicurare la sicurezza. In totale, 33 residenti sono stati costretti a lasciare le loro abitazioni. Sette di loro hanno trovato alloggio temporaneo presso la stazione di polizia locale nelle vicinanze. Le investigazioni sulla causa dell’incendio sono ancora in fase di svolgimento. Attualmente, l’appartamento è stato dichiarato non abitabile.