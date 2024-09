Una notte intera vedrà la chiusura di un’autostrada e un collegamento stradale a Milano

Autostrade per l’Italia ha annunciato un’interruzione di notte sull’A8 Milano-Varese e sul collegamento di Viale Certosa per permettere controlli e lavori di manutenzione sulle barriere di sicurezza. Le opere si svolgeranno dalle 22 del 17 settembre martedì fino alle 5 del 18 settembre mercoledì. L’accesso sull’A4 in direzione Brescia sarà bloccato sia per chi arriva dall’A8 partendo da Varese sia per chi arriva da Viale Certosa. Come alternativa, si consiglia a chi viaggia da Varese sulla A8 di abbandonare l’autostrada allo svincolo Fiera Milano, dirigersi sulla Tangenziale Nord con indicazioni per Monza e poi ritornare sull’A4 in direzione Brescia. Per coloro che partono da Viale Certosa si raccomanda di prendere l’A8, uscire a Fiera Milano e poi continuarle verso Monza.